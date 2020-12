Câte persoane ar trebui să participe la petrecerile de Crăciun și Revelion Raed Arafat spune ca autoritatil nu pot impune un numar maxim de persoane care sa participe la petrecerile de Craciun si de Revelion care au loc in casele romanilor, dar recomanda ca la aceastea sa vina doar cei apropiati, din randul familiei. "Nu este vorba de numar maxim, aici nu s-a pus numar maxim. Mai ales in casa omului nu poti sa pui numarul maxim care este. Ce este recomandabil este ca lumea sa ramana in randul familiei, imediat apropiat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

