Pandemia de COVID-19 a ucis oficial peste 6 milioane de persoane in intreaga lume de la sfarșitul lunii decembrie 2019. Pandemia a ucis oficial cel puțin 6.026.306 de persoane in intreaga lume de la sfarșitul lunii decembrie 2019, din peste 451 de milioane de contaminari confirmate, anunța Le Figaro. Cele mai multe decese sunt in Statele Unite (965.464), urmand Brazilia (654.086), India (515.714) și Rusia (359.585). Țarile in care pandemia a provocat cele mai multe pagube Dar, comparativ cu populația, țarile in care pandemia a provocat cele mai multe pagube sunt Peru cu 641 de decese la 100.000…