1. „Situația din Ucraina dovedește ca fara rutele de transport, navale și rutiere romanești, contextul geopolitic ar fi mult mai dificil. Tocmai de aceea trebuie sa acceleram implementarea tuturor proiectelor de infrastructura și sa aplicam sancțiuni acelor constructori care nu ințeleg ca respectarea contractelor are mize mult mai mari", a spus Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. […]