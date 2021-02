Stiri pe aceeasi tema

- Toate particulele SARS-CoV-2 existente in acest moment in intreaga lume ar putea incapea cu ușurința intr-o singura doza de suc, potrivit calculelor unui matematician britanic. Asta subliniaza ce efecte devastatoare poate avea o particula minuscula devenita virala, scrie Reuters . Kit Yates, un expert…

- Rezultatele unui studiu efectuat recent in Marea Britanie indica diferențele dintre simptomele cunoscute pana acum ale bolii COVID-19 și cele ale noii tulpini britanice a virusului. „Tusea, oboseala, durerea in gat și durerile musculare” sunt simptomele cele mai comune ale noii tulpini de coronavirus,…

- Noua tulpina de coronavirus, cea din Marea Britanie, a fost descoperita și in Cehia, conform Institutului Național de Sanatate. Cercetarile continua pentru a afla cate cazuri de infectare cu tulpina britanica sunt in Cehia. Intr-o conferinta de presa, ministrul sanatatii Jan Blatny a afirmat ca in circa…

- Ultimul bilanț al Grupului de Comunicare Strategica arata ca rata de infectare cu noul coronavirus s-a dublat in ultimele 24 de ore. In acest interval s-au inregistrat 1.987 de cazuri noi de Covid-19. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.005 teste pentru coronavirus, din care s-au pozitivat 1.987.…

- Regatul Unit al Marii Britanii a aprobat vineri inca un vaccin anti-coronavirus. Agenția de reglementare medicala a aprobat vaccinul dezvoltat de Moderna. Conform Reuters, ministerul Sanatații din Marea Britanie va achiziționa peste 10 milioane de doze de vaccin. „Deja am vaccinat aproape 1,5 milioane…

- CHIȘINAU 1 ian - Sputnik. In prima zi a noului an, Ministerul Sanatații vine cu informații care ne face sa avem speranțe. Vineri, 1 ianuarie, in Republica Moldova s-au inregistrat alte 440 de cazuri noi de COVID-19. Rezultatele vin dupa efectuarea a 1 397 de teste primare. In zilele de odihna și…

- Lista cuprinde 10 evenimente care au dus la pierderea a mii de vieti omenesti si la importante costuri pentru companiile de asigurari. Sase dintre acestea au avut loc in Asia, inclusiv inundatii in China si India, si au provocat pagube de peste 40 de miliarde de dolari. In SUA, uraganele si incendiile…

- Evenimentele private au fost in aceasta toamna principala sursa de raspandire a noului Coronavirus, susține premierul Ludovic Orban. Acesta a exclus o carantina totala (lockdown) dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie, motivand ca economia nu permite acest lucru. Intrebat de ce nu se iau masuri…