Câte ouă trebuie să aibă omleta perfectă. Ingredientul special care o face pufoasă Pentru a prepara rețeta perfecta trebuie sa respecți cațiva pași simpli. In primul rand, omleta trebuie sa conține trei oua. Aceasta este cantitatea optima pentru o singura persoana. In al doilea rand, untul este foarte important atunci cand preparam omleta, deoarece acesta are rolul de a face omleta mai pufoasa. In continuare va vom prezenta care sunt ingredientele de care aveți nevoie. Ingrediente trei oua 30 de grame de unt sare piper 40 de grame de cașcaval (puteți folosi parmezan sau branza cheddar) Mod de preparare – Intr-un castron se adauga cele trei oua, iar deasupra se pun condimente… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

