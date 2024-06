Câte ouă se vopsesc pentru Înălțare. Sărbătoare mare pe 13 iunie 2024 La 40 de zile de la Invierea Mantuitorului Iisus Hristos, credincioșii ortodocși celebreaza Inalțarea acestuia la Cer. Este o zi extrem de importanta in calendarul ortodox, profunda și marcata de diferite obiceiuri.Cand este Inalțarea Domnului in 2024In 2024, Inalțarea Domnului pica joi pe 13 iunie 2024. Este ultima zi din acest an in care se vopsesc oua roșii și se impart preparate tradiționale. Daca de Paște, gospodinele vopsesc ouale in Joia Mare, de Inalțare ouale se vopsesc chiar in acea zi. Fiecare gospodina in parte poate sa vopseasca cate oua dorește, pentru a ciocni alaturi de familie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

