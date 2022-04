Câte ouă putem mânca de Paşte şi cum le putem vopsi fără chimicale? Consumul de oua se stabileste in functie de greutatea corporala si consumul zilnic de calorii. In perioada acestei sarbatori este recomandat maxim doua oua pe zi. Fructe, legume, condimente pot colora coaja oualelor de Paste Vopsitul oualor face parte din activitatile specifice acestei perioade. Ouale vopsite de Pasti pot fi arata foarte bine si fara coloranti chimici! Tot ce ai nevoie pentru aceasta metoda naturala sunt cateva legume, fructe, condimente si otet. Pentru a obtine diferite culori, este nevoie de urmatoarele ingrediente: – Pentru rosu: sfecla rosie sau zmeura – Pentru albastru: afine… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, joi, ca va investi peste 5 milioane de euro pentru achizitionarea unor echipamente prin care va creste capacitatea analitica in privinta determinarii reziduurilor de pesticide din probe de fructe si legume,…

- Comisarii ANPC au aplicat in ultima saptamana amenzi de peste 1,5 milioane de lei in urma verificarilor facute in 103 mari magazine din țara. Produse expirate, fructe și legume cu urme de mucegai, vitrine frigorifice murdare

- Avantajele de a avea fructe și legume crescute chiar de tine sunt evidente: nu trebuie sa mai cumperi atat de multe alimente din comerț, știi ce mananci, te bucuri de produse mai sanatoase și ai o activitate care iți poate aduce foarte multe satisfacții. De asemenea, in cazul in care dorești sa te extinzi,…

- Producatorii agricoli din zona de vest a județului Timiș vor avea la dispoziție posibilitați noi de a-și vinde producția intr-un mod mai facil, prin intermediul Centrului de Legume și Fructe pe care CJ Timiș il ridica la Tomnatic. Instituția a anunțat ca au fost demarate lucrarile de construcție de…

- Documentația necesara pentru construirea primului centru de legume și fructe din județul Timiș, langa comuna Tomnatic, a fost terminata și se poate incepe ridicarea efectiva a centrului, la aproape patru ani de la alegerea locației. Consilierii județeni au votat amplasamentul in vara anului 2018, iar…

- Șase magazine Profi din Capitala au fost inchise in urma controalelor comisarilor de la Protecția Consumatorilor, care au gasit legume și fructe stricate, mancare expirata, dar și spații neigienizate, cu frigidere in care au fost gasite insecte moarte, rugina și resturi alimentare, anunța Mediafax.…

- Se pare ca in ultima perioada oamenii tind in numar cat mai mare sa se mute la casa. Avantajele sunt multiple, pleaca din zonele arhiaglomerate, preferand sa faca naveta cu mașina personala pana la locul de munca, pe strazi mai puțin aglomerate. Unul dintre principalele avantaje este faptul ca ai parte…

- Producția de alimente a scazut ingrijorator in ultimii ani și am ajuns sa depindem de importuri ca sa putem asigura consumul. Producem doar puțin peste jumatate din carnea de porc pe care o consumam și mai puțin de 35% din zahar. Nici cand vine vorba de lactate, oua, ulei, fructe sau legume nu scapam…