Câte ore munceşte un român pentru un smartphone Telefonul inteligent este cel mai de succes gadget din Romania, scrie a1.ro. Peste jumatate dintre romani au cel putin un smartpone, pe care il folosesc in diferite moduri. Un astfel de telefon poate costa chiar si 5.000 de lei. O suma pentru care un bucurestean munceste, in medie, aproape 396 de ore, de zece ori mai mult decat un elvetian. Si bulgarii lucreaza mai putin ca noi: 34 de zile pentru un smartphone. Pe ultimul loc sunt egiptenii din Cairo. "Romanii isi doresc smartphone-uri si gadget-uri care incorporeaza cele mai noi tehnologii, iar interesul lor pentru astfel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

