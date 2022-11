Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de marți spre miercuri, pe o strada din localitatea Vladimirescu, județul Arad, un autoturism electric-hibrid a fost cuprins de flacari. La fața locului au intervenit pompierii aradeni care au lichidat flacarile in trei ore, in contextul in care in astfel de cazuri se folosesc cantitati mari…

- Pompierii de la ISU Dambovița au fost solicitați sa intervina, miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un tunel de cabluri de inalta tensiune care asigura alimentarea operatorilor economici de pe platforma industriala din Targoviște

- Pompierii clujeni au intervenit, azi-noapte, pentru stingerea flacarilor care au cuprins acoperișul unei case și o copertina alipita de aceasta, situate pe strada Feser din localitatea Gilau. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stins incendii și, preventiv, un echipaj SMURD. Militarii…

- Pompierii timișeni au fost solicitați vineri sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o locuința din localitatea Moșnița Noua. Incendiul s-a propagat de la un burlan de fum neprotejat corespunzator fața de elementele combustibile din acoperiș. Din fericire, propagarea incendiului a fost observat…

- 10 salvatori ai Stației de Pompieri Babadag au ajuns la fața locului cu doua autospeciale de stingere, unde au observat ca incendiul se manifesta de fapt la patru locuințe.De asemenea, de la detașamentul de Pompieri Tulcea a fost trimis in sprijin un echipaj format din patru subofițeri cu o autospeciala…

- In aceeași zi, proprietarul unui autoturism de lux a avut ghinion teribil. Un copac i-a cazut de doua ori pe mașina parcata regulamentar! A doua oara, arborele a fost scapat chiar de șoferul excavatorului, in timpul intervenției pompierilor, potrivit imaginilor difuzate de Ziarul Argeșul. Pompierii…