Stiri pe aceeasi tema

- Ba ca e prea grasa, ba ca e prea slaba, ba ca are operatii estetice, ba ca nu are. Gata, Lidia Buble ii pune la punct pe carcotasi. Artista a spus adevarul despre interventiile estetice, dar si despre cum a slabit pana a ajuns la 48 de kg.

- Dragi internauți, nu va puneți cu Lidia Buble! Acuzata ca are operații estetice, frumoasa artista a izbucnit. Ce replica le-a dat blondina celor care susțin ca a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale?

- Vedeta nu a vrut sa lase lucrurile la voia intamplarii, așa ca s-a decis ca ar fi timpul sa lamureasca situația, intrucat fanii ei meritau sa știe adevarul, scrie Cancan . Mirela a lamurit lucrurile și a spus cate intervenții estetice are. „Am doar acid hialuronic și lifting facial cu fire, o intervenție…

- Diana Munteanu este acuzata adesea de fanii din mediul online ca și-a facut prea multe imbunatațiri. Intrucat nu cred in raspunsurile vedetei, admiratorii continua sa o puna la zid. Ce replica le-a dat vedeta? Diana Munteanu a fost pusa la zid de fani din cauza operațiilor estetice Nu este prima oara…

- Bianca Dragușanu esta un adevarat etalon atunci cand vine vorba de operațiile estetice. Vedeta și-a facut numeroase intervenții pentru a arata exact așa cum vrea și nu a facut niciodata un secret din acest fapt. De fapt, a trecut prin atat de multe operații incat transformarea prin care a trecut de-a…

- Nicole Scherzinger si-a intalnit in urma cu cateva zile fanii din Sydney. Cantareata de la Pussycat Dolls a uimit pe toata lumea cu noua infatisare. Artista era de nerecunoscut, semn ca s-a imprietenit cu medicul estetician.

- Barbatul Ken a devenit femeie! Cum arata in prezent Deja de ani buni, Rodrigo Alves era cunoscut peste tot in lume sub titulatura de Barbatul Ken. Iar asta din pricina obsesiei sale pentru operatii estetice, care l-a facut sa semene cu celebra papusa. Iata insa ca lucrurile nu s-au oprit aici, iar Ken…

- Oana Roman trece printr-o perioada extrem de grea, declarand in urma cu puțin timp separarea de tatal copilului sau. Din pacate, nici sora și nici parintele ei nu-i sunt alaturi de ea in aceste clipe. Iata ce s-a intamplat, de fapt, intre ele? Ce a provocat racirea relației dintre ele? De ce s-a rupt…