- Pe cat este de controversata, pe atat de mult s-a schimbat de-a lungul anilor. Ați ghicit! Despre Margherita de la Clejani vorbim! Cate operații estetice are, de fapt, blondina? Iata cum arata artista inainte de a se tuna la maxim! Transformarea este incredibila!

- Iubita lui Dorian Popa și-a luat fanii prin surprindere atunci cand a dezvaluit cate operații estetice are in total. Frumoasa Babs a recunoscut ca a ajuns de mai multe ori pe mainile medicilor, atunci cand a simțit nevoia sa faca o schimbare.

- Oana Zavoranu nu mai iarta nimic și pe nimeni. Deși a trecut prin mai multe intervenții estetice, vedeta a avut o reacție dura la adresa așa-ziselor ”dive” care iși fac tot mai multe operații la nivelul feței. Ce le-a transmis Oana celor care o calca pe nervi?

- Au trecut 24 de ani de cand Donna D'Errico primea un rol in serialul Baywath, insa timpul pare sa fi stat in loc pentru ea, intrucat se mandrește cu un trup perfect, pe care l-a sculptat nu doar in sala de sport, ci și cu ajutorul esteticienilor.

- Fostul manager al Spitalului Clinic de Urgența, Chirurgie Plastica și Arsuri din București, Stan Vitalie, este cercetat pentru 16 infracțiuni de luare de mita. Concret, managerul este acuzat ca a luat mita de la paciente, carora le-a facut operații estetice in spital, spunand ca au alte afecțiuni. …

- Medicul Vitalie Stan, manager al Spitalului Clinic de urgenta, Chirurgie Plastica si Arsuri din Bucuresti, a fost pus sub acuzare de DNA, vineri, 28 august, pentru savarsirea a 16 infractiuni de luare de mita. "In perioada ianuarie 2013 - ianuarie 2014, suspectul Stan Vitalie, in calitate…