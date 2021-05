Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Mateuț, mai sincera ca niciodata. Frumoasa prezentatoare TV a recunoscut ca a fost in depresie din cauza unui iubit. Dezvaluirile vedetei pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars. Atunci cand simte nevoia, focoasa șatena mai merge la psiholog, pentru a-și descarca sufletul.

- Andrei Ungureanu a caștigat „iUmor” 2020. In luna decembrie a anului trecut s-a aflat ca el e marele invingator. Acum a dezvaluit ce a facut cu marele premiu in valoare de 20.000 de euro. Andrei sau omul cu Tourette, așa cum e cunoscut publicului larg, a investit o parte din bani in propria persoana,…

- Se anunța o noua impacare in showbiz? Iși mai dau Iulia Salagean și Alex Bodi inca o șansa? In interviul oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, blondina a declarat ca inca il mai iubește pe afacerist, dar mai ales, ca sentimentele pe care le simte fața de el vor ramane toata viața.

- Cristina Vasiu a facut cateva dezvaluiri inedite la Antena Stars, in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Frumoasa concurenta de la Te cunosc de undeva a dezvaluit daca ea și Ozana Barabancea au avut sau nu un conflict, satula de speculațiile din jurul lor!

- Cristina Cioran este insarcinata cu primul copil, iar la 44 de ani, acasta va deveni pentru prima oara mama. Vedeta și iubitul ei sunt impreuna de doar 7 luni, insa și-au dorit foarte mult sa fie parinți. „Ne doream foarte mult dar nu am crezut ca o sa se intample așa rapid. Am incercat de trei ori…

- Andreea Banica este prietena Claudiei Patrașcanu și cea care a fost chemata pana acum de doua ori la tribunal in procesul de divorț dintre interpreta și Gabi Badalau. Acum, vedeta a vorbit pentru prima oara despre postura in care a fost pusa. „A fost acea legatura dintre mine și Claudia din trecut,…