Câte operații estetice are Brigitte Pastramă: ”M-am operat pentru…

Brigitte Pastrama a fost tot timpul o persoana foarte asumata, iar aceasta a recunoscut de fiecare data operațiile pe care și le-a facut și fara a ezita acest lucru. Ea marturisea ca din cauza barbaților din viața sa a inceput sa se opereze, iar de atunci și pana in prezent are o mulțime de intervenții. Cate operații și-a facut soția lui Florin Pastrama pana in 2022.