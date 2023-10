Câte minivacanțe mai au românii până la finele anului. Când va fi următoarea minivacanță din 2023 Cate minivacanțe mai au romanii pana la finele anului. Cand va fi urmatoarea minivacanța din 2023 Doar doua minivacanțe mai au romanii pana la finalul anului. Zilele libere coincid cu Ziua Naționala și apoi perioada sarbatorilor de iarna. In 2024 vor fi 17 zile libere legale, relateaza alba24.ro. Urmatoarea minivacanța pentru unii dintre romani va fi in perioada 30 noiembrie – 3 decembrie. Vor fi patru zile libere, cu ocazia sarbatorii […] Citește Cate minivacanțe mai au romanii pana la finele anului. Cand va fi urmatoarea minivacanța din 2023 in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

