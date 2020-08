Stiri pe aceeasi tema

- Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost eliberat din inchisoare inainte de termen, anul trecut in septembrie. Daca nu ar fi fost eliberat conditionat potrivit recursului compensatoriu, interlopul ar fi trebuit sa mai stea dupa gratii pana in ianuarie 2021.

- Tanarul de 26 de ani, suspectat ca l-a ucis pe interlopul Emi Pian, a fost reținut, vineri, pentru 24 de ore. Anchetatorii vor cere in fața judecatorilor de la Tribunalul București arestarea barbatului, suspectat de omor. Ciprian Napy, din clanul Rinu, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat…

- Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit injunghiat la un joc de barbut. Era unul din greii interlopilor din București. Poate și din țara, deși eu cred ca mai avea de tras pana sa fi urcat pe poziția aceasta. Clanul lui, al Duduienilor, se ocupa cu șantajul, camataria, proxenetismul, traficul de droguri,…

- Legistii au mai constatat ca Emi Pian, pe numele sau real Florin Mototolea, ar fi consumat o substanta psihoactiva, inainte de a fi ucis. Prezenta substantei in sangele victimei a fost descoperita in urma testului rapid realizat la spital, precum si in urma testului toxicologic prin care se va stabili…

- Victor Ponta a reacționat dupa ce Florin Mototolea, zis și Emi Pian, liderul clanului Duduienilor, a fost ucis, in noaptea de luni spre marți, in Sectorul 6 al Bucureștiului, dupa ce a fost taiat cu sabia, de alți interlopi, cei din clanul Rinu. Se pare ca intregul conflict ar fi plecat de la neințelegerile…

- Emi Pian și calaul sau, Napi, au petrecut de multe ori impreuna, chiar la aceeași masa. Cei doi se invarteau in aceleași cercuri interlope, așa ca se vedeau destul de des, mai ales la lautari, amandoi fiind pasionați de muzica și voie buna. Emi Pian a petrecut de multe ori alaturi de calaul sau, Napi…

- Florian Mototolea, liderul clanului Duduienilor, zis Emi Pian era cunoscut drept camatarul cu 6 clase. Acesta controla sectorul 6, alaturi de tatal sau și facea bani frumoși din imprumuturi. Interlopul nu le mai dadea banii inapoi. Ce gaj cerea camatarul pentru imprumuturi Interlopul facea din camatarie…

- Bianca Pop a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, insoțita de o fotografie cu Emi Pian. Cum arata vaduva lui Emi Pian. Imagine de la nunta cu 600 de invitati a celor doi FOTO "Nu pot sa cred așa ceva! A murit unul dintre cei mai buni prieteni ai mei... Emi Pian, Florin…