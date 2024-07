Despagubiri: Yse Trans SRL cheama in judecata Drumuri Judetene Constanta SA intr-un litigiu privind achizitiile publice

Reclamant in dosar este Yse Trans SRL iar Drumuri Judetene Constanta SA are calitatea de parat Firma are sediul social in Dulcesti, judet Constanta, se ocupa de transporturi… [citeste mai departe]