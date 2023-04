Stiri pe aceeasi tema

- Cei ce vor sa acopere perioadele in care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat o pot face și in acest an. Aceștia pot semna un contract de asigurare sociala cu casa de pensii și vor plati sumele corespunzatoare numarului de ani doriți. Se poate cumpara vechime in munca pana la 1 septembrie Romanii…

- Este veste de ultima ora pentru șoferii cu polița RCA la Euroins. S-a facut anunțul chiar acum. Ce se intampla cu șoferii care au incheiat polițe de asigurare RCA dupa ce compania a ramas fara autorizație de funcționare. Ce se intampla cu polițele RCA de la Euroins. Cat sunt valabile Politele de asigurare…

- Reprezentanții Autoritații de Supraveghere Financiara și ai Fondului de Garantare a Asiguraților au vorbit intr-un interviu exclusiv, pentru Antena 3 CNN, cui trebuie sa se adreseze șoferii care au polițe RCA la Euroins.„Polițele de asigurare raman valabile. Este o opțiune a proprietarului de vehicul,…

- Contractele de asigurare incheiate de romani cu Euroins vor expira in termen de 90 de zile, incepand de astazi, 22 martie, data la care decizia ASF de retragere a autorizației Euroins a fost publicata in Monitorul Oficial.

- Service-urile auto ii trimit la plimbare pe șoferii care vor sa-și repare mașinile in baza unei asigurari Euroins. "E incertitudine, așa ca mai bine va reparați mașina pe banii dumneavoastra, altfel ramaneți cu ea lovita" e raspunsul universal.

- Numeroși romani vor fi nevoiți sa iși caute un alt asigurator, dupa ce ASF a retras autorizația de funcționare a societații Euroins Romania. Politele de asigurare incheiate de clienti la Euroins Romania raman valabile, conform prevederilor legale, inca 90 de zile dupa data pronuntarii hotararii de deschidere…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat, vineri dimineata, ca retrage autorizatia celei mai mari companii de asigurari auto din Romania, Euroins. Peste 2,5 milioane de romani au RCA la firma.

- Dupa falimentul City Insurance și anunțul retragerii și celor de la Uniqua Asigurari, in 2021, pe piața acestor tipuri de asigurari doar 7 asiguratori mai erau activi, printre care și Euroins, care și-a anunțat intrarea in insolvența. Specialiștii vorbesc deja de o lovitura dura pentru romanii care…