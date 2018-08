Cate masini furate au intrat prin frontiera de Vest? Prin Mehedinti s-a incercat aducerea a trei autoturisme BMW, Opel, respectiv Seat, Timisul exceleaza ca numar: prin Sectorul Moravita a fost adusa o semiremorca, pe la Sannicolau Mare – trei ATV-uri, un autoturism si o autoutilitara marca Iveco, iar la Jimbolia a fost ridicat un autoturism Citroen. In Caras-Severin, la Naidas, politistii de frontiera au indisponibilizat un bolid de lux, un Audi A5, inmatriculat in Austria, valorand undeva la 16.000 de euro. Tanarul carasean de 29 de ani care se afla la volan sustinea ca a cumparat masina anul trecut, fara sa stie ca era cautata de autoritati.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

