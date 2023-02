Cate locuințe au asigurare obligatorie in Romania. Legislatia si autoritatile incurajeaza mai mult asigurarile auto In Romania, locuintele sunt asigurate in proportie doar de 20%. Aproximativ 1,83 milioane de locuinte au o polita obligatorie de locuinta (PAD) din totalul de peste 9,1 milioane, in țara. In ultimii patru ani, numarul politelor obligatorii de locuinta a crescut cu doar 8,5%, de la 1,7 milioane in 2018, la 1,85 milioane in luna […] Citește Cate locuințe au asigurare obligatorie in Romania. Legislatia si autoritatile incurajeaza mai mult asigurarile auto in Alba24 .