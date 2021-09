Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry este insarcinata pentru prima oara și va deveni mama la varsta de 23 de ani. De mai bine de trei ani, artista traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Florin, in varsta de 31 de ani. Peste doar cateva zile, interpret ava intra in ultimul trimestru de sarcina și a dezvaluit cate…

- A venit celebrul rapper Tyga in Capitala, iar Nicole Cherry nu putea sa rateze o astfel de ocazie, cu toate ca este insarcinata și urmeaza sa nasca in aceasta toamna. Aflata in al treilea trimestru de sarcina, cantareața a dansat și s-a distrat in club, alaturi de prietene și de tatal fetiței ei, Florin…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca și daca avioanele rusești ar fi scufundat distrugatorul britanic HMS Defender in Marea Neagra nu crede ca lumea ar fi fost "in pragul celui de-al Treilea Razboi Mondial".

