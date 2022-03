Câte kilograme de aur se află în vistieria României în acest moment Cate kilograme de aur se afla in vistieria Romaniei in acest moment. Daca in 1986, rezerva Romaniei din strainatate nu mai continea nici macar un gram de aur, iar in tara mai erau in jur de 42 de tone, Nicolae Ceaușescu a avut un alt plan. Cate kilograme de aur se afla in vistieria Romaniei in acest moment Fostul președinte a folosit o mare parte din aurul Romaniei pentru a scapa de datoriile externe ale tarii, insa pana in 1989, BNR a mai cumparat la ordinul fostului dictator inca 17,6 tone de aur. In acest moment, rezerva de aur a Romaniei numara 103,6 tone, ceea ce inseamna aproximativ 4,8… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

