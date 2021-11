Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau se plange de kilogramele in plus pe care ea le-a dobandit in ultima vreme și a gasit pe cine sa dea vina pentru acest aspect. Vedeta s-a urcat pe cantar și le-a aratat tuturor cat canatrește.

- A avut loc un schimb de replici intre Dan Negru și Cabral, iar toata lumea a crezut ca s-au certat. Prezentatorul de la Antena 1 a marturisit ca totul a fost o gluma și ca se ințelege foarte bine cu prezentatorul de la PRO TV, deși fac parte din trusturi concurente. Dupa ce situația a luat o altfel…

- Lili Sandu are 42 de ani și in 10 august 2020 a devenit mama pentru prima oara. A nascut un baiețel sanatos și, ca orice alta femeie, corpul ei a trecut prin diferite transformari, la fel și chipul ei. Acum a anunțat ca a apelat la ajutorul medicului estetician pentru anumite intervenții. Vedeta nu…

- Kate Hudson s-a logodit cu Danny Fujikawa! Actrița formeaza un cuplu cu partenerul ei de cinci ani și au impreuna o fetița. Luni, actrița a impartașit vestea printr-o postare pe Instagram. In imaginea urcata pe rețelele de socialiare actrița se saruta cu partenerul ei, inelul de logodna fiind și el…

- Radu Valcan a ieșit la plimbare cu mezinul familiei, caci Adela Popescu l-a lasat chiar pe post de bona pe prezentatorul TV, asta pentru ca vedeta a mers la salon pentru un mic rasfaț. Ei bine, soțul actriței a avut o reacție de milioane atunci cand Adela i-a spus ca se va intoarce repede, dar a intarziat…