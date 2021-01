Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi a fost eliberat din arestul preventiv și a ținut sa faca primele declarații despre viața lui personala, dupa desparțirea de Bianca Dragușanu. Afaceristul nu doar ca a reluat legatura cu rusoaica Daria Radionova, insa cei doi formeaza acum oficial un cuplu și se declara mai fericiți ca oricand.…

- Alex Bodi ofera in exclusivitate un interviu de colecție pentru Antena Stars. In doar cateva momente, de la ora 14, numai la Star Magazin, emisiunea prezentata de Laura Micovschi, afaceristul vorbește despre viața sa, acum, dupa cele intamplate in ultima perioada.

- Cu doar doua zile in urma, mai exact pe 31 decembrie, Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate imaginile momentului cu Alex Bodi, din propria sa casa! Potrivit surselor noastre, afaceristul și-ar fi agresat fosta soție, femeia cu care are un copil! Iata ce se va intampla cu afaceristul, dupa aceste…

- Judecatorii au luat o decizie uluitoare in cazul lui Alex Bodi! Avocatul fostului soț al Biancai Dragușanu a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre ceea ce risca afaceristul la inceputul anului urmator! Detalii incredibile!

- Alex Bodi a spus tot adevarul despre clipele grele pe care le-a trait in ultima perioada si a povestit ce s-a intamplat in inchisoare. Afaceristul din Medias se afla acum in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Alex Bodi povesteste despre ceea ce s-a intamplat in inchisoare Dupa 30 de zile in care…

- Cand se aștepta mai puțin, iata ca miracolele exista chiar de sarbatori. In urma cu mai mult de o luna Alex Bodi a fost inchis dupa gratii, insa acum a fost eliberat și arestat la domiciliu. El va face Craciunul alaturi de Daria Radionova, iubita lui, pentru prima data! Cei doi au impodobit impreuna…

- La aproape doua luni de cand a fost trimis in inchisoare, iata ca astazi e o zi mare pentru Alex Bodi! Afaceristul a fost eliberat, iar acum urmeaza sa fie plasat in arest la domiciliu! Primele imagini!

- Incurcate-s caile dragostei, iar Alex Bodi știe asta cel mai bine! Afaceristul o vrea pe Bianca Dragușanu inapoi, dar ii trimite buchete de trandafiri din inchisoare Dariei? Rusoiaca l-a dat de gol! Celebrul milionar, intre fosta soție și actuala iubita!