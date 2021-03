Romania are din nou cinci reprezentante in TOP 100 WTA, dupa ultima actualizare a clasamentului din 15 martie. Pe langa Simona Halep, Patricia Țig, Sorana Cirstea și Irina Begu, Ana Bogdan a revenit și ea in TOP 100. Topul mondial este condus de catre Ashleigh Barty, detașat, urmata de japoneza Naomi Osaka și de Simona Halep. Patricia Țig a coborat doua locuri, pana pe poziția 63, Sorana Cirstea a urcat un loc, pana pe 66, Irina Begu staționeaza pe 73 și Ana Bogdan a urcat de pe poziția 101, pe 99. La simplu, Mihaela Buzarnescu nu a mai reușit de mult timp sa revina in forma, iar in prezent se…