Câte grade se anunță pentru ultima zi de vară calendaristică Saptamana incepe cu disconfort accentuat. Soarele rasare la ora 06:47. Pentru ziua de luni, prognoza meteo aduce temperaturi ridicate, in care indicele de temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați. Peste zi cerul va fi in general senin. In a doua parte a zilei posibil ca vantul sa sufle cu unele intensificari. Spre seara valorile ridicate se mențin. In ultima zi a lunii august soarele va apune la ora 20:09. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 17 și 21 de grade, iar cele maxime intre 30 și 33 de grade. Marți, ziua se mai racorește. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

