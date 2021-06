Câte focare active de pestă porcină africană sunt în acest moment în România Numarul focarelor active de pesta porcina (PPA) a scazut la 130 la data de 17 iunie, de la 142 in urma cu o saptamana, doua focare fiind consemnate in exploatatii comerciale si tot doua in exploatatii comerciale de tip A, conform datelor publicate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Potrivit institutiei, in focarele active sunt afectate 35.238 de porcine. In intervalul 11 – 17 iunie 2021 au fost inregistrate 18 focare noi de PPA, respectiv in judetele Bihor – cinci focare, Teleorman – trei focare, Buzau, Cluj, Dambovita si Hunedoara – cate doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

