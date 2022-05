Cate fire de par este normal sa ne cada zilnic? Ce facem cand depașim aceasta limita? „Caderea parului este o problema foarte serioasa și trebuie tratata ca atare. Trebuie intai sa identificam care este cauza care duce la caderea in exces a parului. Trebuie sa știm ca este normal ca in fiecare zi sa ne cada intre 80 și 100 de fire de par. In cazul in care ne cade mai mult, ar trebui sa luam imediat masuri. Foarte mulți oameni, in special barbații, așteapta pana in momentul in care au probleme foarte serioase. Incep sa ne ingrijoreze abia cand calviția este evidenta și atunci cauta soluții-minune,…