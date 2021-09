Epidemiologul Anthony Fauci a spus cate doze de vaccin anti-COVID ar fi suficiente pentru o imunizare completa impotriva virusului ucigaș. Fauci a citat, in acest sens, doua studii realizate in Israel, care au aratat o reducere a infectarilor printre persoanele care au primit o a treia doza. “Exista motive intemeiate sa credem ca o a treia doza va fi de durata iar daca este de durata, atunci este probabil ca o schema bazata pe administrarea de trei doze va deveni rutina”, a spus directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase in cadrul unui briefing desfașurat joi in SUA. In Statele…