Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti-Covid-19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Aflat intr-o vizita la Iasi, ministrul Nelu Tataru a spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare…

- Ministrul Sanatatii a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Aflat intr-o vizita la Iasi,...

- "Am vrut sa asiguram macar la 56% din populatie. Sa vedem cate vom primi la nivelul Uniunii Europene din aceasta cantitate ceruta", a spus ministrul Sanatatii, care a explicat care sunt principalele zone de risc si de unde provin acestea: "Cea mai mare rata de infectare este in zonele Arges, Prahova,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, in cazul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca Romania a avut pana acum 640 de flacoane din medicamentul Remdesivir, primite in cadrul unui studiu clinic, urmand ca in perioada urmatoare sa mai vina o cantitate de 600 de flacoane. „Dupa cum…

- „Cel mai grav scenariu este atunci cand vom avea un numar crescand de cazuri de la o zi la alta care vor sufoca sistemul medical, in mod special terapiile intensive care necesita acel suport ventilator", a declarat Nelu Tataru la Iasi. Intrebat daca am putea ajunge in doua saptamani la cel…

- Ministrul Sanatatii a sustinut duminica o conferinta de presa la Iasi in care a vorbit despre probleme cu care se confrunta autoritatile sanitare din cauza pandemiei de coronavirus. Cate paturi de Terapie Intensiva sunt in Romania Nelu Tataru a explicat ca, in acest moment, la nivel national…

- "Ei ar putea fi mai multi in conditiile in care am avut un context in care sa solicitm o necropsie la cel decedat, avand contextul epidemiologic. Neavand contextul epidemiologic, avand comorbiditati, de alta natura, atunci nu s-a solicitat", spune Nelu Tataru. "Cifra pe care o vedem reprezinta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Iasi, ca in prezent suntem intr-o perioada descendenta in ceea ce priveste cazurile de infectare cu Covid-19. Declarația vine in ziua in care Romania a raportat doar 127 de cazuri, iar panta descendenta este evidenta de multe zile."Acea…