Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca, pana in prezent, autoritatile romane au receptionat in total 784.349 de doze de vaccin, dintre care 1.294 (0,29%) au fost irosite. "La data de 26 ianuarie am receptionat in total 784.349 de doze. Au fost distribuite in Directiile de sanatate publica si, ulterior, in centrele de vaccinare 610.433 de doze. Stocul existent la acest moment este de 173.916 doze la nivelul centrelor. Avem un numar de doze irosite de 1.294, ceea ce reprezinta 0,29% din totalul…