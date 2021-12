Stiri pe aceeasi tema

- S-a cutremurat pamantul in Romania! Seismul a avut 4,1 grade pe Richter, fiind considerat un cutremur mediu. Și s-a produs in zona seismica Vrancea – Buzau, la ora 02:04, la adancimea de 103 kilometri, din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- Un cutremur important, de adincime, s-a produs in aceasta noapte in județul Vrancea din Romania, avind magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter și epicentrul la 103 kilometri adincime. „In ziua de 17 Decembrie 2021, la ora 02:04:18 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU…

- Un cutremur de 4,4 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta seara in zona Vrancea, Potrivit specialistilor seismul a avut loc la ora 18.20, epicentrul fiind localizat la o adancime de 153.88 km. Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Un seism cu magnitudinea 7,5 s-a produs duminica in nordul Peru, a anuntat Institutul de Geofizica din Statele Unite (USGS), relateaza AFP si Reuters. Specialistii de la sistemul de avertizare pentru tsunami din Statele Unite ale Americii au precizat ca nu a fost emisa o alerta de tsunami dupa acest…

- Un seism puternic, cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter s-a produs, luni, in Peninsula Alaska. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 12:10:23 (ora locala a Romaniei), la adancimea de 40km.Nu a fost emisa nicio avertizare de tsunami.

- Un puternic seism a zguduit joi seara regiunea Tokio, avand – potrivit Agenției meteorologice japoneze (JMA) – magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter. S-a precizat ca nu exista risc de tsunami. Seismul, resimțit intr-o mare parte a estului Japoniei, a zguduit cladiri și a declanșat alarma la telefoanele…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs in dimineata zilei de 2 octombrie 2021 in proximitatea Insulelor Vanuatu din sudul Oceanului Pacific, au anuntat reprezentantii Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citati de Reuters. Seismul, a carui magnitudine a fost actualizata in crestere…

- Nu a fost emisa o alerta de tsunami, datorita adancimii la care s-a produs acest cutremur de pamant, a precizat Centrul american de avertizare pentru tsunami, al carui sediu se afla in Hawaii.Seismul, a carui magnitudine a fost actualizata in crestere dupa ce intensitatea lui fusese estimata initial…