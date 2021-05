Stiri pe aceeasi tema

- Dominique Nuța a fost eliminata in ediția Burlacul sezon 6, difuzata pe 6 mai 2021 la Antena 1. A fost a doua eliminare pentru frumoasa tanara, care refuzase sa plece prima data cand Andi Constantin nu i-a oferit trandafirul salvator.

- Roxana Rapaila de la Burlacul 2021 este una dintre concurentele preferate ale lui Andi Constantin. Bruneta l-a impresionat pe Burlac inca de cand și-a facut apariția in sezonul 6. Cine este și cu ce se ocupa Roxana.

- Un nou sezon Burlacul se difuzeaza in aceste momente la Antena 1, iar printre concurentele care se lupta pentru inima lui Andi Constantin se numara Malinka și Angela Antocel, doua surori din Republica Moldova.

- Dupa multe momente de vis petrecute alaturi de concurente in Istanbul, Andi Constantin a fost nevoit sa faca și o eliminare. In ediția din aceasta seara, burlacul a avut parte de cateva date-uri pline de surprize, iar la finalul lor a luat o decizie fara sa stea pe ganduri.

- Abia a inceput emisiunea ”Burlacul”, difuzata numai la Antena 1, insa deja unele concurente au ieșit mai mult in evidența, atat in fața telespetatorilor, cat și in fața lui Andi Constantin. Iata care sunt pretendentele la inima fostei ispite care s-au facut remarcate.

- Doar 15 fete au primit un trandafir roșu dupa prima intalnirea a Burlacului cu cele 25 de pretendente și, odata cu el, ocazia de a ajunge in Turcia pentru a incerca sa ii cucereasca acestuia inima definitiv.

- A inceput ”Burlacul” la Antena 1, astfel ca au inceput sa vina și surprizele atat pentru Andi Constantin, cat și pentru telespectatorii emisiunii. Bianca este una dintre concurente, insa, dezvaluirile sale sunt uluitoare, caci in timpul liber spune ca are o meserie total neașteptata.

- Emoționat și nerabdator sa iși intalneasca aleasa, Andi Constantin a ales sa impartașeasca toate aceste trairi cu cele 25 de fete pe care le va intalni vineri, 5 martie, de la 20.30, la Antena 1, in prima ediție din cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul.