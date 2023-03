Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cutremurele recente din Turcia și din județul Gorj, vanzarile de polițe facultative pentru asigurarea locuințelor au crescut extrem de mult, dar asiguratorii nu sunt convinși ca acest ritm se va menține și se intreaba daca a fost doar o reacție de moment a pieței. „Vanzarile zilnice de polite facultative…

- Romanii speriați ca ar putea sa-și piarda agoniseala de o viața au inceput sa faca asigurari de locuința. Astfel ca in ultimele saptamani a crescut cererea și cu 70%. „Vanzarile zilnice de polite facultative pentru locuinte emise de Generali Romania s-au majorat de pana la cinci ori in perioada imediat…

- Piața imobiliara din Romania va fi afectata de cutremurele din Turcia si Siria, dar si cele recente din Gorj, resimtite pana la Cluj-Napoca, considera Asociația Brokerilor Imobiliari. O estimare a nivelului vanzarii de locuințe pe parcursul anului 2023 arata ca seismele recente din Turcia și Siria vor…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4, produs aseara in Turcia, in provicia Hatay, a fost simtit si in Siria, Egipt si Liban. La scurt timp a urmat o replica de 5,8. Potrivit ministrlui turc de Interne, trei persoane au murit si peste 200 au fost ranite. Mai multe cladiri s-au prabusit.

- Prefectul Capitalei, Toni Grebla, a afirmat ca blocurile construite in anii 50 – 60 care necesita consolidare este mai bine sa fie demolate decat consolidate, iar alte locuinte sa fie ridicate in locul lor, mentionand ca nu pot fi demolate cladirile istorice, iar acestea trebuie consolidate indiferent…

- Toni Grebla a fost intrebat, miercuri, la o televiune de știri, cum sta Capitala in cazul producerii unui cutremur de peste 7 grade pe scara Richter. “Sigur ca in cazul nedorit al unui astfel de cutremur, Capitala este cea mai expusa si din acest punct de vedere eu am facut un un apel la a constientiza…

- Imagini dramatice au fost surprinse dupa cutremurul de 7,8 grade produs luni dimineata in Turcia si Siria si care arata cladiri ce se prabusesc in totalitate. Multe inregistrari video au fost publicate pe retelele sociale.

- Imagini dramatice filmate din drona arata cum salvatorii cauta cu mainile goale printre mormane de moloz supraviețuitori ai cutremurelor care au devastat Turcia și Siria. Filmarea din drona a fost facuta in orașul turcesc Adana, unde salvatorii cauta printre daramaturile unei cladiri prabușite, conform…