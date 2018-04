Câte cești de cafea este indicat să bei zilnic Se pare ca mai multe cești de cafea consumate zilnic nu iți afecteaza inima, din contra, protejeaza de palpitații și atac de cord. Potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Colegiul American de Cardiologie, realizat pe 340.000 de oameni, produsele care au in compoziție cafeina, precum ceaiul sau cafeaua, ar putea reduce riscul de aritmii, noteaza The Guardian . Citește și: Povestea barbatului care i-a cumparat o cafea unui necunoscut si, fara sa stie, i-a salvat viata Participanții la studiu au consumat trei cești de cafea pe zi. Ei au inregistrat o scadere de 13 procente a riscului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

