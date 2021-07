Câte cazuri de COVID-19 s-au găsit la EURO 2020 din București Masurile anti-COVID-19 luate la București pentru desfașurarea meciurilor la București au asigurat un eveniment in totala siguranța pentru spectatori, jucatori și staff. La finalul partidelor de pe Arena Naționala nu a fost inregistrat niciun caz de imbolnavire cu COVID-19. Iata cateva cifre relevante care dau dimensiunea eforturilor de organizare depuse de UEFA, FRF și Primaria Capitalei: Toți spectatorii verificați – peste 52.000 Peste 11.000 de teste rapide pentru spectatori Peste 1000 de teste rapide pentru staff 1300 persoane din staff vaccinate (dintr-un total de 2400) Rata de vaccinare a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Româna de Fotbal a anunțat, joi, ca pe durata partidelor gazduite de București la Euro 2020 nu a fost consemnat vreun caz de infectare cu Covid-19. Bucureștiul a organizat patru meciuri de la turneul final: trei din faza grupelor și optimea de vis dintre Franța și Elveția.Ce…

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in judetul Prahova - 8 si municipiul Bucuresti - 6, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica. De...

- Managerul de comunicare al proiectului EURO 2020 la Bucuresti, Razvan Mitroi, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca suplimentarea de la 25% la 50% a locurilor de pe Arena Nationala deschise publicului la cel de-al patrulea meci organizat in Capitala in cadrul Campionatului European de fotbal…

- 230 de cazuri noi COVID-19 Foto: Arhiva/ facebook.com/igsu.situatiideurgenta 230 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate cu puțin timp în urma în România, în condițiile în care au fost efectuate aproape 10.500 de teste în ultimele 24 de ore. …

- București a ajuns duminica la o rata de infectare de 1,65, incidența cazurilor COVID-19 fiind cea mai mica din octombrie incoace.Potrivit datelor DSP București, din 31 martie cand indicele COVID-19 ajunsese la 7,02 acesta a scazut zilnic. In momentul in care rata de infectare scade sub 1,5, Capitala…

- Doar doua judete si Capitala au mai ramas in zona rosie, este vorba de judetele Ilfov si Cluj, cu o rata de infectare de 4,48, respectiv 4,27 la mia de locuitori. In municipiul Bucuresti rata de infectare este acum de 4,41 de cazuri cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere fata de ieri – a anuntat…

- Capitala este si astazi pe primul loc la numarul de infectari cu noul coronavirus. Judetul Cluj este pe locul II, iar Ilfov pe locul III. In ceea ce priveste coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, in scenariul rosu se afla pe primul loc judetul Ilfov, cu cea mai mare rata de infectare, urmat…

- Manageri ai spitalelor bucurestene au facut un apel la populatie sa colaboreze si sa respecte masurile de prevenire a raspandirii virusului, atragand atentia ca exista o crestere semnificativa a pacientilor cu COVID-19 internati, iar situatia este extrem de grava. Acestia au participat duminica la o…