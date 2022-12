Câte cazuri de COVID-19 s-au depistat în Alba, în ultimele 24 de ore, după 68 de testări Cate cazuri de COVID-19 s-au depistat in Alba, in ultimele 24 de ore, dupa 68 de testari Noua cazuri de COVID-19 au fost depistate in ultimele 24 de ore, in județul Alba, dupa 68 de teste realizate sambata, transmit reprezentanții DSP Alba, duminica 11 decembrie. De la inceputul pandemiei, in județul Alba au fost depistate 59711 de cazuri, dupa 506712 de testari, PCR și teste rapide. Dintre cele 59711, 58480 de cazuri […] Citește Cate cazuri de COVID-19 s-au depistat in Alba, in ultimele 24 de ore, dupa 68 de testari in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ALBA: Opt cazuri COVID inregistrate dupa 139 testari in 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 22 octombrie Au fost inregistrate opt cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), sambata, 22 octombrie. …

- ALBA: 13 cazuri COVID inregistrate dupa 212 testari in 24 de ore. Situația infectarilor in localitați, 20 octombrie Au fost inregistrate 13 cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), joi, 20 octombrie. In județul Alba,…

- ALBA: Niciun caz COVID inregistrat dupa 250 testari in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitați, 18 octombrie Nu au fost inregistrate cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), marți, 18 octombrie. In județul…

- ALBA: Cate cazuri COVID au fost confirmate dupa 74 testari, in 24 de ore. Situația infectarilor in localitați, 17 octombrie Au fost inregistrate 5 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), luni, 17 octombrie. In județul Alba,…

- ALBA: 15 cazuri COVID dupa 212 de testari, in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor pe localitați, 12 octombrie Au fost inregistrate 15 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), miercuri, 12 octombrie. In județul Alba,…

- ALBA: Doar 3 cazuri COVID dupa 85 de testari, in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor pe localitați, 10 octombrie Au fost inregistrate trei cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), luni, 10 octombrie. In județul Alba,…

- ALBA: Doar 3 cazuri COVID dupa 55 de testari, in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor pe localitați, 9 octombrie Au fost inregistrate trei cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), duminica, 9 octombrie. In județul Alba,…

- ALBA: Cate cazuri COVID au fost raportate dupa 156 testari in 24 de ore. Situația infectarilor pe localitați, 7 octombrie Au fost inregistrate 9 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), vineri, 7 octombrie. In județul…