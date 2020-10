Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 11 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus. Pacienții au varste de 19 ani și 67 de ani. Intrucat la acest moment, in județul Buzau, toate paturile destinate internarii acestei categorii…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 47 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus. 6 pacienți au fost testați și diagnosticați intr-un laborator privat și 1 pacient intr-o unitate sanitara din alt județ. Pacienții nou confirmați…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 15 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus, 2 pacienți fiind testați și diagnosticați laboratoare private. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 10 luni și 73 de ani. Ancheta…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, 3 dintre cele 12 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus inregistrate in ultimele 24 de ore, in județul Buzau, au fost depistate și diagnosticate la laboratoare private. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 26 ani și 73 de ani. Intrucat…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 32 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus. 12 pacienți au fost testați și diagnosticați laboratoare private, iar unul intr-o unitate sanitara din București. Pacienții nou confirmați au…

- Astazi, 25 iulie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau prezintata de Direcția de Sanatate Publica indica 26 noi cazuri de imbolnaviri cu Covid 19 in ultimele 24 de ore. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 26 cazuri…

- 1018 cazuri de Covid 19 au fost confirmate in județul Buzau de la inceputul pandemiei și pana in prezent, transmite Grupul de comunicare strategica. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate 26 cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus,…

- Astazi, 13 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 824;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 530;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…