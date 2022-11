Câte burse de performanță poate încasa un elev care câștigă mai multe olimpiade. Răspunsul rușinos al Ministerului Educației Cate burse de performanța poate incasa un elev care caștiga mai multe olimpiade. Raspunsul rușinos al Ministerului Educației Romania are bani pentru pensii speciale, salarii enorme pentru clientela de partid, vouchere electorale și multe altele, dar nu și pentru elevii olimpici. Chiar daca un elev caștiga mai multe olimpiade naționale la discipline diferite, sau ia premiu doar la una, are dreptul la o singura bursa de performanța, de 500 de lei. Informația a […] Citește Cate burse de performanța poate incasa un elev care caștiga mai multe olimpiade. Raspunsul rușinos al Ministerului Educației… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii de performanța, care au premii la discipline olimpice, vor primi burse de doua ori mai mari. Un proiect care prevede acest lucru a fost adoptat la ședința plenara de joi, 3 noiembrie.

- Liderul suspendat al Uniunii Sindicatul Liber Metrou, Ion Radoi, a declarat luni seara, 31 octombrie, la B1TV, ca salariul mediu net al angajaților de la Metrorex este de 5.000 de lei lunar. „Cei cu studii superioare caștiga mai mult”, a adaugat el. „Daca mergem pe net, va pot da o medie, unde duce…

- Consilierii județeni voteaza acordarea unor burse elevilor de la școlile cu „invațamant special”. Cele aproape 400 de burse au valori cuprinse intre 150 și 500 de lei. Sute de elevi invața la cele cinci unitați de invațamant cu program special din județ. Copiii sunt susținuți in școala și cu ajutorul…

- Consiliul Local al municipiului Suceava va aproba in ședința de saptamana viitoare pentru anul școlar 2022-2023 un numar de 4.759 burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Suceava din care 124 de burse de performanța, 2.669 de burse de merit, burse de merit,…

- Romanii caștiga intre 1.200 si 1.700 de euro net pe luna! Salariile, de fapt, o parte din salariile din Romania sunt extrem de competitive. La aceasta ora exista o meserie extrem de banoasa. Cu alte cuvinte exista romanii care caștiga intre 1.200 si 1.700 de euro net pe luna. Te-am facut curios? Daca…

- Majorarea premiilor pentru olimpici, noile sume. Și școlile primesc bani pentru performanța elevilor la olimpiade. Majorarea premiilor pentru olimpici se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi.

- Cate școli din Alba mai au in 2022, WC-ul in curte. Ministrul Educației spune ca elevii pot face performanța și cu toaleta afara Doua unitați școlare din Alba mai au WC-ul in curte, cel puțin asta reiese din datele puse la dispoziție de reprezentații ISJ Alba, intr-un raspuns la solicitarea alba24.ro. …

- Reprezentanții Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog susțin ca județul nostru nu se afla in top la traficul și consumul de droguri Dupa ce au prezentat cateva masuri spre adoptare, insa care nu au fost pe placul comisiei care nici nu le-a adoptat, comisarii de poliție Maria Borcani…