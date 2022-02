Stiri pe aceeasi tema

- Romania are mai multe buncare in care oamenii se pot ascunde in cazul unui atac. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a facut publica o lista a adaposturilor de protecție civila din toata țara. Dintre acestea 59 sunt pe raza judetului Satu Mare. Potrivit IGSU, la nivel național exista 4.538…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența CNSU a aprobat, vineri, noua lista țarilor și teritoriilor cu risc epidemiologic. Romania și Republica Moldova se afla printre țarile care au intrat in zona roșie. CNSU a aprobat in sedinta de vineri, 21 ianuarie 2022, Hotararea numarul 5 privind actualizarea…

- Personalul navigant și unii șoferi nu vor sta in carantina dupa intrarea in Romania. Decizia a fost luata, joi seara, de membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) care au modificat astfel hotararea inițiala privind condițiile instituirii carantinei. Potrivit Grupului de Comunicare…

- CNSU a stabilit noi reguli de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. Sunt exceptați de la masura carantinei șoferii mașinilor mai mari de 2,4 tone care transporta marfa și cei ai microbuzelor, care asigura transport de persoane. „Comitetul Național pentru Situații de…

- Ploile torențiale din ultimele ore au provocat inundații in 33 de localitați, din 11 judete. Cele mai afectate au fost județele Prahova, Vrancea și Valcea, zone in care precipitațiile au produs viituri și o surpare de teren. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a transmis, luni, ca, in ultimele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anunțat, luni, ca a fost descoperit primul rezultat pozitiv in școlile din Romania, in urma efectuarii testelor de saliva. Elevul va face testul PCR pentru confirmarea infectarii cu noul coronavirus. ”Am fost anuntat in urma cu putin timp de DSP Bucuresti ca s-a…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a reunit, sambata, in ședința, in contextul avertizarilor Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) privind noua varianta africana de coronavirus, dar și masurile dure cerute de Comisia Europeana statelor membre pentru a preveni imbolnavirile cu aceasta. …