Câte buncăre are România în cazul unui pericol nuclear. Vezi lista spațiilor disponibile Cate buncare are Romania in cazul unui pericol nuclear – aceasta reprezinta o problema repusa in actualitate inca de la izbucnirea razboiului din Ucraina. In Romania sunt peste 4.500 de adaposturi de protectie civila, unde populatia se poate refugia in cazul unui pericol. Nu exista insa o statistica legata de numarul spatiilor care indeplinesc standardele unor buncare antiatomice. Un astfel de adapost, spre deosebire de cele care pot fi folosite pentru atacuri aeriene in caz de razboi, trebuie sa aiba usi blindate, tunel de evacuare si sistem de ventilatie si filtrare a aerului. Majoritatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

