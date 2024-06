Câte buletine de vot au fost deja tipărite în plus după decizia BEC. Anunțul Autorității Electorale Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat ca, in contextul hotararii BEC de vineri seara, a comandat tiparirea unui numar suplimentar de buletine de vot. Astfel, au fost tiparite suplimentar 9.857 de buletine de vot pentru alegerea consiliului local și 9.909 de buletine de vot pentru alegerea primarului. In total au fost tiparite 19.766 de buletine de […] The post Cate buletine de vot au fost deja tiparite in plus dupa decizia BEC. Anunțul Autoritații Electorale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

