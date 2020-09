Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul si scenaristul Cristi Puiu nu va mai face parte din juriul Festivalului de la Venetia de anul acesta, iar locul cineastului roman a fost luat de actorul american Matt Dillon, au anuntat organizatorii.

- Actorul american Matt Dillon se va alatura juriului international al celei de-a 77-a editii a Festivalului de Film de la Venetia (2-12 septembrie 2020). Regizorul roman Cristi Puiu nu va mai face parte din acest juriu, au anuntat marti organizatorii evenimentului, transmite Agerpres. In acelasi comunicat,…

- Regizorul Cristi Puiu este in juriul Festivalului de Film de la Veneția, prezidat de actrița Cate Blanchett. Organizatorii evenimentului care va avea loc intre 2-12 septembrie au anunțat membrii juriului principal: Joanna Hogg, regizorul britanic al filmului „The Souvenir”, Christian Petzold, regizorul…

- Cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Venetia este programata sa debuteze pe 2 septembrie, cu proiectia filmului „Lacci“, regizat de Daniele Luchetti, iar organizatorii au anuntat in weekend formula completa a juriului international, din care face parte si cineastul roman Cristi Puiu.

- Cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Venetia este programata sa debuteze pe 2 septembrie, cu proiectia filmului „Lacci”, regizat de Daniele Luchetti, iar organizatorii au anuntat in weekend formula completa a juriului international, din care face parte si cineastul roman Cristi Puiu.

- Cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Venetia este programata sa debuteze pe 2 septembrie, cu proiectia filmului „Lacci”, regizat de Daniele Luchetti, iar organizatorii au anuntat in weekend formula completa a juriului international, din care face parte si cineastul roman Cristi Puiu.„Lacci”…

- Cineastul Cristi Puiu face parte din juriul international al editiei cu numarul 77 a prestigiosului Festival International de Film de la Venetia (2-12 septembrie 2020), potrivit organizatorilor evenimentului, informeaza un comunicat transmis duminica de catre casa de productie Mandragora. …

- Un funcționar public al Guvernului, care iși desfașoara activitatea in cadrul Direcției pentru Relația cu Publicul, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus in cursul zilei de vineri iar in acest moment este internat, transmite Executivul. Persoana in cauza nu a avut contact cu membrii Cabinetului.