Câte biserici funcționează fără autorizație de securitate la incendiu Mulți credincioși vor petrece Paștele la biserica. Insa, incendiile nu ocoloesc biserica. Cum riscul de incendii este mai ridicat in preajma acestei sarbatori, inspectorii de prevenire au efectuat 940 de controale la lacasuri de cult. ”Pe timpul actiunilor derulate la nivel national, au fost identificate 130 de obiective care functionau fara autorizatie de securitate la incendiu si au fost aplicate amenzi in valoare de peste 2.000.000 lei”, informeaza un comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) transmis joi. In perioada sarbatorilor, circa 5.000 de pompieri actioneaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

