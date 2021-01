Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de polițiști, jandarmi și alte forțe de ordine au patrulat, joi, in județul Timiș, pentru a verifica respectarea masurilor și interdicțiilor impuse pentru prevenirea raspandirii virusului Covid-19. Au dat și amenzi de peste 52.000 de lei, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

- 13 mesaje RO-ALERT de avertizare a populatiei, in ultimele 24 de ore #Covid Foto: https://ro-alert.ro/ Autoritațile au transmis, în ultimele 24 de ore, 13 mesaje de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT privind incidența cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 și recomandari privind…

- Bilantul imbolnavilor cu COVID-19 in Romania Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Un nou record absolut s-a înregistrat joi în România în evoluția pandemiei de coronavirus. Autoritațile au anunțat 9.714 de noi cazuri din aproape 38.000 de testari. Cele mai multe noi îmbolnaviri…

- Sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul I.P.J Timiș, polițiști de frontiera, jandarmi, pompieri, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, Direcției de Sanatate Publica și cei…

- In total, pana in acest moment, Romania a ajuns la 152.403 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 5.358 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, iar 116.628 de pacienți au fost declarați vindecați. Cea mai afectata de COVID este Capitala,…

- Circa 20% dintre polițiști vor patrula in civil, fara a purta uniforma, și vor da amenzi in cazul persoanelor și firmelor care nu respecta regulile sanitare de purtare a maștii și distanțare sociala, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale. Motivul controalelor in civil? Faptul ca mulți cetațeni…

- Eveniment Amenzi de peste 100.000 de lei, in cadrul acțiunilor de prevenire și limitare a infectarii cu COVID-19 05/10/2020 14:09 Pe fondul numarului ridicat de cazuri de COVID-19, pentru prevenirea și combaterea infectarii, precum și limitarea raspandirii noului coronavirus, sub autoritatea Instituției…

- In ultima perioada, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta,…