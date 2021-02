Stiri pe aceeasi tema

- Planul de investiții al Transgaz pentru intervalul 2020-2029 a fost aprobat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). Acesta prevede proiecte in valoare de 4,2 miliarde de euro, transmite...

- UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA, cu sediul in Localitatea Craiova, str. Petru Rares, nr. 2, Judetul Dolj, a derulat, incepand cu data de 01.09.2016, proiectul „ GENOMICA FUNCȚIONALA IN INFECTII SEVERE/ FUSE”, cod SMIS 2014+ 103454, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala,…

- ​Ministrul mediului, apelor și padurilor, Mircea Fechet ca din 15 decembrie românii își vor putea cumpara electrocasnice și electronice noi prin Programul Rabla pentru Electrocasnice. Programul are un buget total de 40 de milioane de lei care va permite 100.000 de achiziții. În funcție…

- Un exercițiu de simulare a intervenției la inundații a avut loc in Timiș. Exercițiul a avut ca scop instruirea și pregatirea pe teren a personalului Administrației Bazinale de Apa Banat cu atribuții in intervenții la situații de urgența, de tipul inundațiilor.

- Garda de Mediu Gorj a aplicat administratiilor locale 34 de sanctiuni contraventionale, de la inceputul anului si pana in prezent, din cauza modului necorespunzator de colectare si depozitare a deseurilor. Valoarea acestora se ridica la suma de 582.5...

- ORAVITA – Atat a trecut de cand la Oravita a prins contur ideea valorificarii spatiului vechii primarii si transformarii acestei cladiri intr-un muzeu de istorie a culturii Vaii Carasului! Am mai consemnat despre acest proiect, in diferite stadii ale implementarii lui, insa dupa ani de asteptare si…

- Proiectul pentru construirea celui mai mare centru comercial din Alba, Alba Iulia Value Center, ajunge joi, 26 noiembrie 2020, in Consiliul Local unde se va lua in discutie Planul Urbanistic Zonal. Prime Kapital si MAS REI au anuntat recent ca pregatesc construirea celui mai mare centru comercial din…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 7.450 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.262.965 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, joi, Grupul de Comunicare…