- Naționala feminina de handbal a Romaniei și-a incheiat parcursul in grupa a II-a principala din cadrul Campionatului Mondial din Spania, turneu final gazduit in intervalul 1-19 decembrie. Ultimele partide s-au disputat luni, 13 decembrie, la Castellon de la Plana: Puerto Rico – Kazakhstan 30-27, Suedia…

- Marti dimineata, 30 noiembrie, a avut loc un incendiu de proportii intr o sucursala bancara abandonata din Barcelona. In urma evenimentului, patru romani au decedat. Dintre acestia, doi erau minori, au anuntat pompierii pe Twitter. Aacute;ngel Loacute;pez, reprezentantul Departamentului de pompieri…

- Evenimentele s au petrecut in aceasta dimineata, in Plaza de la Regioacute;n din Catarroja, un municipiu de langa Valencia. Fata de 25 de ani a venit acasa si a vazut trupurile parintilor ei, al fratelui ei si cele doua animale de companie ale acestora.Presa din Spania scrie despre tragedia petrecut…

- Fostul internațional Gica Craioveanu (53 de ani) nu-i menajeaza pe „tricolori”, dar da vina și pe autoritați pentru semieșecul cu Islanda. Pentru directorul de imagine al Universitații Craiova, doar Razvan Marin, Andrei Rațiu și Nicușor Bancu au fost aproape de nivelul așteptarilor. Gica Craioveanu…

- Medicii din provincia spaniola Castellon se arata ingrijorati de numarul tot mai mare de romani nevaccinati care ajung la spital.Astfel, autoritatile au apelat la asociatiile romanesti, preoti si asistenti sociali pentru a-i convinge pe romani sa se imunizeze, potrivit stiri.tvr.ro.Ingrijorarea medicilor…

- Jucatoarele CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud, Nicoleta Dinca, Sonia Seraficeanu, Ana Maria Iuganu și Laura Moisa fac parte din lotul largit pentru mondial! Extremele Gloriei Bistrița la handbal feminin au fost selecționate de catre Adi Vasile, antrenorul echipei de senioare de la naționala Romaniei, in…

- Ani grei de inchisoare il asteapta pe un barbat din Novaci, care de duminica seara este in spatele gratiilor, dupa ce a fost acuzat oficial de viol. Individul a ademenit-o in locuinta sa pe o fata din vecini, in varsta de doar 14 ani, pe care a o...