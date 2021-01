Catch-22: Navalnîi l-a prins pe Vladimir Putin într-un paradox perfect Un weekend de demonstrații împotriva liderului rus Vladimir Putin, declanșate de arestarea disidentului Alexei Navalnîi, l-a pus pe președintele rus într-o poziție neobișnuita, potrivit mai multor diplomați europeni și oficiali din comunitatea de informații citați de Business Insider.



Dintr-odata, Putin nu are nicio opțiune buna pentru a scapa de Navalnîi, unul dintre cei mai îndelungați critici ai sai.



Mai devreme în cursul acestei luni disidentul s-a întors în Rusia din Germania dupa ce s-a recuperat în urma tentativei de asasinare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europenii au decis luni sa-l trimita pe seful diplomatiei, Josep Borrell, la Moscova la începutul lui februarie și iau în considerare adoptarea de sancțiuni daca președintele Rusiei, Vladimir Putin, constinua represiunea contra opoziției care a protestat în masa sâmbata în…

- Opozantul Alexei Navalnii, 44 de ani, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina, duminica, la Moscova, in ciuda faptului ca autoritațile ruse au anunțat ca il vor aresta, informeaza DPA și Reuters, citate de Agerpres.Alexei Navalnii se va imbarca intr-un avion al companiei…

- Germania a trimis la Moscova mai multe elemente ale anchetei judiciare cu privire la presupusa otravire a opozantului Kremlinului, Alexei Navalnii, chiar inainte de intoarcerea planificata a acestuia in Rusia, a declarat sambata guvernul german pentru AFP. Biroul german competent „a raspuns la patru…

- In conferința anuala susținuta de Putin, liderul de la Moscova a spus ca dezvaluirile Bellingcat „nu sunt o investigație, ci sunt o scurgere de materiale de informații americane".Putin a declarat ca acuzațiile potrivit carora FSB se afla in spatele otravirii lui Navalnii in orașul siberian Tomsk - mai…

- In conferința anuala susținuta de Putin, liderul de la Moscova a spus ca dezvaluirile Bellingcat „nu sunt o investigație, ci sunt o scurgere de materiale de informații americane".Putin a declarat ca acuzațiile potrivit carora FSB se afla in spatele otravirii lui Navalnii in orașul siberian Tomsk - mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru deschiderea unei anchete in Rusia asupra otravirii opozantului Aleksei Navalnii, victima a unui presupus atac cu agent neurotoxic in vara, relateaza AFP.„Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru declansarea unei anchete in Rusia asupra otravirii principalului opozant rus Aleksei Navalnii, victima a unui atac prezumat cu un agent neurotoxic in vara, relateaza AFP. „Daca o persoana a fost foarte aproape de moarte, asta nu inseamna…

- Poliția rusa a precizat vineri, printr-un comunicat de presa, ca politicianul de opoziție Alexei Navalnii, tratat in Germania dupa ce s-a imbolnavit grav in Siberia la sfarșitul lunii august, suferea de ”pancreatita cronica”, respingand din nou varianta otravirii, relateaza AFP, citata de Hotnews.ro.„Diagnosticul…