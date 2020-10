Catastrofele vor fi ''mai grave şi mai frecvente'' în Australia, avertizează o comisie de anchetă Australienii trebuie sa fie pregatiti sa faca fata unor dezastre "mai frecvente si mai grave" din cauza schimbarilor climatice, a avertizat vineri o comisie de ancheta privind incendiile forestiere care au devastat insula-continent in 2019 si 2020, relateaza AFP. Incendii se produc in fiecare an in Australia la finalul iernii australe, insa anul trecut au fost extrem de grave, provocand moartea a 33 de persoane si distrugand o suprafata egala cu cea a teritoriului Regatului Unit sau a Ghanei. "Ceea ce a fost fara precedent acum este viitorul nostru", a avertizat Comisia de ancheta regala responsabila… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

