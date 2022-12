Stiri pe aceeasi tema

- Elveția a declarat ca a inghețat active rusești in valoare de 7,9 miliarde de dolari, ca raspuns la invazia din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Platforma de tranzactionare a criptomonedelor FTX, aflata in pragul colapsului, cauta sa atraga fonduri in valoare de 9,4 miliarde de dolari pentru a evita o prabusire financiara totala, dupa ce Binance, cea mai mare platforma cripto din lume, a anuntat ca renunta la preluarea acesteia, transmite…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care detine active de peste 1.150 miliarde de dolari, a raportat vineri pierderi de 449 miliarde de coroane norvegiene (43,47 miliarde de dolari) in trimestrul trei din 2022, transmite Reuters. Fii la curent…

- Bilanțul victimelor din Florida provocate de uraganul Ian se apropie de 100 de morți, iar pagubele sunt uriașe, de ordinul zecilor de miliare de dolari, estimeaza autoritațile și specialiștii, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Moștenitorii unui fost sultan din Malaezia cer instanței olandeze sa confirme o sentința care le acorda 15 miliarde de dolari de la guvernul țarii din Asia de sud-est, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Imprumuturile acordate de Fondul Monetar International tarilor care se confrunta cu dificultati economice a ajuns la finalul lunii august la nivelul record de 140 de miliarde de dolari, in 44 de programe separate, conform unei analize realizate de Financial Times (FT). Fii la curent cu cele mai…

- Parlamentul elvețian a aprobat achiziționarea a 36 de avioane de lupta F-35 in valoare de 5,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Rusia ia in considerare un plan ce vizeaza cumpararea in acest an a 70 de miliarde de dolari in yuani si alte monede "prietenoase", pentru a incetini aprecierea rublei, a anuntat joi Bloomberg, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii…