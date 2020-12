Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs vineri in Filipine, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), facand sa se cutremure cladirile si intrerupand liturghiile de Craciun, dar fara sa se inregistreze victime sau pagube materiale, noteaza AFP. Miscarea telurica s-a produs in…

- Incendii de vegetatie violente, care au mistuit suprafete uriase de pe glob, valuri de canicula, secete, inundatii si viituri catastrofale si un sezon al uraganelor neobisnuit de intens s-au remarcat in 2020 din punct de vedere al dezastrelor naturale, operatiunile de interventie fiind ingreunate de…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 10.00, polițiștii au fost solicitați sa intervina la un eveniment rutier, produs pe DN 15, in localitatea Dumbravioara. Pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș au asigurat masurile de prevenirea și stingerea incendiilor. Din primele cercetari efectuate la…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs miercuri in Papua Noua Guinee, informeaza Reuters care citeaza un anunt al Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC). Seismul a avut epicentrul la o adancime de circa 40 de kilometri, a precizat EMSC. Potrivit agentiei Xinhua care…

- Observatii socante au fost exprimate saptamana trecuta, cu ocazia prezentarii raportului anual preliminar al Organizatiei Meteorologice Mondiale: temperaturi record in Antarctica, banchize amenintate cu disparitia, secete repetate, uragane in serie, iar lista poate continua. De la semnarea in 2015 a…

- Marea Bariera de Corali din Australia, cel mai mare si mai spectaculos ecosistem coralier din lume, se afla intr-o stare critica si se deterioreaza pe masura ce schimbarile climatice provoaca incalzirea apelor inconjuratoare, a avertizat o organizatie internationala din domeniul conservarii mediului,…

- Mii de partituri muzicale de o valoare inestimabila au fost distruse de flacari la Filarmonica din Chisinau. O parte dintre documentele afectate de foc au fost depozitate la Biblioteca Nationala din Chisinau si se va incerca restaurarea lor, dar procedura poate dura.